UFC-Que Choisir lance son application mobile Queldébit avec « un système de notation simple »

L’Union fédérale des consommateurs explique qu’elle propose sa propre application car les autres n’offriraient « pas aux consommateurs la capacité de qualifier au mieux la qualité de leur connexion ».

UFC-Que Choisir ajoute que « chaque élément étudié dans le cadre des tests simples et complets fait l’objet d’une évaluation qualitative sous la forme d’un compteur coloriel ». Une note sur 10 est attribuée, avec un système de notation simple et coloré (du rouge au vert) : mauvais, médiocre, moyen, bon et très bon.

Le test de base comprend la latence, les débits en download et en upload avec un indicateur du niveau de performances, mais sans note globale. Dans le test complet il y a en plus le stream et la navigation web, avec une note sur 10.

L’Union ajoute que « la seconde spécificité de QuelDébit est qu’il s’agit d’une application participative ». Deux points sont mis en avant :

« Grâce au traitement des données collectées relatives à l’ensemble des tests individuels effectués, nous pourrons tout d’abord établir un baromètre des opérateurs sur la base de l’ensemble des résultats obtenus par les utilisateurs. Ce baromètre sera publié et régulièrement mis à jour dans l’Observatoire de la qualité de l’Internet mobile lancé par l’UFC-Que Choisir.

Ensuite, grâce à ces résultats, nous pourrons sensibiliser les pouvoirs publics sur la réalité de la qualité des services mobiles proposés aux consommateurs sur le territoire ».

L’association livre ses premiers résultats, qui sont sans surprise et dans la lignée des observatoires de l’Arcep sur la qualité de service mobile : « Si le débit moyen relevé dans les zones denses atteint 55,2 Mb/s, il s’établit à 48,3 Mb/s dans les zones intermédiaires, pour chuter à 37,8 Mb/s dans les zones rurales ».