Spotify propose enfin une version M1 de son application, en bêta pour l’instant

Il aura fallu le temps, mais Spotify fournit une préversion de son client Mac optimisé pour les puces Apple Silicon. Contrairement à de nombreuses autres applications, la bêta proposée n’est pas universelle. Elle ne se destine donc qu’aux Mac M1 et ne pourra pas s’exécuter sur les modèles Intel.

C’est peu dire que cette mouture change la donne. Elle est nettement plus rapide à se lancer et réactive, ce qui était reproché à la mouture actuelle, mollassonne. L’équipe prévient que des problèmes peuvent exister, mais on s’en serait douté.

Dans les commentaires sur l’annonce, certains notent des soucis dans la lecture de musique après avoir sorti une machine de veille.

On se demande ce qui a pu prendre tant de temps à une société de cette taille pour proposer une version compilée pour Apple Silicon. Electron, utilisé comme socle, est compatible M1 depuis deux versions. D’autres applications Electron comme Discord et Twitch se font toujours désirer. Même Steam n'a toujours pas réagi.