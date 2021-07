Microsoft dévoile les améliorations d’accessibilité de Windows 11

Le nouveau système aurait été pensé dès le départ comme un produit pour la productivité, la créativité et l’inclusion, ce dernier point impliquant une meilleure accessibilité.

Quoi de neuf dans Windows 11 ? Une ribambelle d’améliorations, dont de nouveaux thèmes plus contrastés pour les personnes en ayant besoin, des sons conçus pour couvrir un plus grand nombre d'événements, des sous-titres généralisés et plus nombreux ou encore le nouveau moteur vocal, capable d’agir sur n’importe quel champ texte pour dicter.

Le système se débarrasse également de son ancien centre dédié à l’accessibilité, dont l’interface était très discutable. Il a désormais son propre espace dans le nouveau panneau de paramètres, nettement plus agréable (et simple) à utiliser.

Microsoft indique que Windows 11 a été bâti via de multiples tests de conformité Trusted Tester et autres processus. L’éditeur souhaite obtenir un maximum de retours dans ce domaine durant la phase bêta.