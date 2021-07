Arcep : baromètre annuel des « équipements et usages du numérique »

Ce baromètre est publié en association avec le Conseil général de l'économie (CGE) et l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT). Elle revient sur de nombreux aspects de la vie numérique. Il est ainsi question des pratiques des lecteurs de presse, que ce soit papier, numérique, abonnement ou achat à l’unité.

Cette édition 2021 s’intéresse aussi plus particulièrement « aux problématiques environnementales liées au smartphone […] qui représenterait 11 % de l’empreinte globale du numérique en 2019 ».

Il est évidemment question des effets de la crise sanitaire avec « des usages démultipliés du numérique et l’envolée de l’achat en ligne ». Tous ces points et plus encore sont détaillés dans l’étude qui fait pas moins de 348 pages.

Il y a également une infographie de deux pages sur « les principaux enseignements de l’édition 2021, en un coup d’œil » ainsi que les diapositives et éléments graphiques de la conférence de presse.