Vu d'Europe : des groupes audiovisuels proposent de « nouveaux modes d’information aux Européens »

Cette initiative est portée par France Télévisions dans l’Hexagone, qui s'associe à l'Union européenne de Radio-Télévision et à neuf groupes audiovisuels européens de service public.

Il s’agit d’une « offre nouvelle d’information collaborative baptisée "Vu d’Europe" (ex News Pilot) qui permet au public, grâce à son large réseau, d’accéder à des contenus vérifiés provenant d’autres pays, par un fil d’actualités sélectionnées ».

Le principe de fonctionnement est le suivant : « France Télévisions pourra ainsi sélectionner et publier les contenus de ses homologues via un hub d’information numérique sur mesure, utilisant l’IA pour traduire les articles en plusieurs langues ». Vu d’Europe a officiellement été lancé hier et « déployé progressivement ».