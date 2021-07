Flight Simulator devrait recevoir une nette hausse de ses performances

Bonne nouvelle pour les joueurs du titre, qui impressionne par son environnement 3D… et la configuration demandée pour en tirer partie.

Dans une session de questions/réponses, Microsoft révèle que le travail sur la version Xbox – qui sort le 27 juillet – a permis une sérieuse passe d’optimisations, aussi bien côté CPU que GPU. Les gains en performances devraient donc être très sensibles. La situation de la réalité virtuelle est plus floue, même si Microsoft précise qu’il devrait y avoir des gains là aussi.

Ces optimisations se font alors que DirectX 12 n’est toujours pas entré en piste. Étrange d’ailleurs, alors que l’éditeur rappelait que l’API était disponible depuis des années et ne devait pas être un facteur limitant pour Windows 11.

Il n’est donc pas encore question de ray tracing, quand bien même le jeu risque de devenir un gouffre en puissance. Microsoft promet de meilleures ombres, une meilleure eau, etc.

Asobo, société bordelaise à l’origine du titre, regarde également en direction de DLSS (NVIDIA) et FSR (AMD), qui eux non plus ne sont pas encore pris en charge.