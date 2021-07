Slack veut « recréer les discussions spontanées et informelles du bureau »

Dans ce but, la plateforme propose une nouvelle fonctionnalité baptisée « appels d’équipe Slack » (ou Huddles en anglais). Le principe est simple : « D’un seul clic, vous pouvez lancer un appel d’équipe dans n’importe quel canal ou message direct, y compris ceux partagés avec des membres externes à votre entreprise ».

« Tout le monde dans le canal peut alors y prendre part ou non, comme lors de ces échanges informels au bureau », ajoute la société. Vous pouvez, si vous le souhaitez, partager votre écran. Cette fonctionnalité sera « bientôt disponible » avec les forfaits payants. Slack veut aussi « remplacer les nombreuses réunions par des alternatives plus flexibles ». Les utilisateurs peuvent ainsi partager un enregistrement, que tout le monde peut consulter sur le moment ou écouter plus tard.

« Une nouvelle fonctionnalité de visionnage améliorée vous permet d’augmenter ou de réduire la vitesse de lecture d’une vidéo, d’en consulter la transcription, ou de la visionner depuis votre téléphone ». « Conçus pour être inclusifs, les appels d’équipe et les enregistrements seront sous-titrés en direct afin que chacun puisse prendre part à la conversation », explique l’entreprise. Ce service sera disponible « dans les prochains mois » pour les forfaits payants.

Enfin, tous les utilisateurs pourront prochainement profiter de l’envoi différé (et programmable) d’un enregistrement ou d’un message.