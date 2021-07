La Hadopi lance un marché pour mesurer l’audience des sites licites comme illicites

La Hadopi vient de lancer un marché destiné à « l’acquisition de données de mesure d’audience, accessibles en ligne ».

L’enjeu ? « Que la direction des études et de l’offre légale (DEOL) de la Haute Autorité puisse suivre – pour le territoire et le public français – d’éventuelles évolutions dans les usages et dans l’utilisation de sites internet proposant des biens et services culturels dématérialisés, que ce soit de manière licite ou illicite ».

La Hadopi veut pouvoir faire des analyses à partir de ces données, pour suivre l’évolution des audiences dans le temps selon les sites, le protocole, le statut d’hébergeur, le modèle économique notamment, ou encore déterminer le profil des visiteurs outre leur provenance (« site visité avant d’aller sur un site de streaming, par exemple »)

Des indicateurs d’audience par mode d’accès aux contenus comprendront « a minima le streaming, le téléchargement direct, le pair à pair et le live streaming ». Des listes de sites et d’applications observées « devront donc être régulièrement mises à jour dans le tableau de bord proposé par le titulaire selon les indications de l’Hadopi ».