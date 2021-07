Merlin : le site de l'enceinte « sans onde » mais sans fil pour enfants se dévoile

Il y a quelques jours, nous évoquions le projet Chouette Radio de Bayard et Radio France, un produit destiné aux 3-10 ans qui devrait être proposé pour la rentrée dans les 80 euros. Il vise à réduire la dépendance des enfants aux écrans, se voulant une alternative aux enceintes connectées des grandes plateformes.

Un site vient d'être mis en ligne, nous en apprenant un peu plus sur le projet. L'appareil mesure 13 x 13 cm, se contente de quelques boutons pour être simple à utiliser, affiche une autonomie de 10 h et se recharge en USB Type-C. On peut y connecter un casque via une prise jack. Les caractéristiques complètes n'ont pas été données.

Si les partenaires vantent une « conception responsable et durable », on ne sait pas si la batterie sera amovible et donc remplaçable ou non. Merlin est fabriquée en France, à Saint Fargeau (Bourgogne) en partenariat avec Elipson. Le détail de ses composants et leur provenance ne sont pas précisés.

40 titres seront préchargés au lancement, d'autres pouvant être récupérés. Le site évoque « une sélection audio exigeante et inédite, renouvelée en continu, issue des magazines référents (Pomme d’Api, J’aime Lire, Les Belles Histoires, Histoires pour les Petits…) et des chaînes de Radio France : fictions, musiques, documentaires, actualité, yoga, anglais… ».

On y trouvera ainsi « des récits issus de notre patrimoine culturel (Pierre et le loup, Carnaval des animaux…), les héros préférés des enfants (SamSam, Petit Ours Brun, Anatole Latuile, Fifolette, Zouk, Nino Dino…), des podcasts reconnus (Les Odyssées, Mes P’tits Docs, Olma, Bestioles, Salut l’info !…) ».

On s'étonne au passage d'un argument plusieurs fois mis en avant : le produit serait « sans onde ». Une communication étrange pour un acteur comme Radio France principalement diffusé de cette manière, ou via des connexions sans fil sur smartphone. D'ailleurs, il est indiqué que l'on peut transférer « des titres audio vers l’enceinte (sans câble !) via l’application parentale », sans que l'on sache comme cela est possible sans recourir à une solution sans fil comme du Bluetooth par exemple.