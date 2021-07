Dell annonce sa webcam 4K UltraSharp « la plus intelligente du monde » à 203,89 euros

Le fabricant ne tarit pas d’éloges dans son communiqué. Il affirme qu’elle propose « la meilleure qualité d'image de sa catégorie » et propose « une qualité vidéo exceptionnelle dans toutes les conditions d'éclairage ».

Pour construire sa webcam, Dell explique s’être inspiré des appareils photo reflex avec « un grand capteur CMOS Sony STARVIS 4K et un objectif multi-éléments ». Elle dispose du Digital Overlap HDR et d’un système de réduction de bruit automatique sur les images. Pour le côté « intelligent », il s’agit en fait de fonctionnalités logicielles (avec une dose d’intelligence artificielle évidemment) permettant par exemple de garder le sujet au centre de l’image.

Il est aussi possible de régler le champ de vision entre 65°, 78° et 90° et d’utiliser le zoom numérique x5. Windows Hello est de la partie pour de la reconnaissance faciale, tandis que Dell ExpressSign-in permet de vous connecter/déconnecter automatiquement grâce à des capteurs de présence.

Un cache magnétiquepermet d’obstruer l’objectif lorsque vous n’utilisez pas la webcam, dans le cas contraire il peut être posé à l’arrière de la webcam afin d’éviter de le laisser traîner. La Dell UltraSharp Webcam est annoncée à 199,99 dollars. Elle est d’ores et déjà disponible aux États-Unis, mais aussi en France pour 203,89 euros.