Pop OS 21.04 est là, COSMIC Desktop débute sa carrière

La nouvelle version de la distribution Linux était attendue. Sa popularité vient de sa stabilité et de son héritage d’Ubuntu, sur laquelle elle se base. System76, qui en est à l’origine, l’avait créée initialement pour ses machines, mais elle a maintenant sa vie propre.

Comme prévu, la version 21.04 apporte COSMIC Desktop (Computer Operating System Main Interface Components). Cet environnement de bureau, basé sur GNOME 3.38.4, est décrit comme alimenté par les retours de la communauté. L’ergonomie de GNOME 40 est donc laissée de côté.

Parmi les caractéristiques principales, on retrouve un Dock centré en bas, un panneau de présentation du système et de ses nouveautés au premier démarrage, une séparation des vues Espace de travail et Applications, un lanceur (une sorte de KRunner) ou encore une série de gestes tactiles pour déclencher certaines vues. Par exemple, quatre doigts vers la gauche pour la vue Espaces de travail, vers la droite pour Applications.

Pop OS 21.04 est bien sûr basée sur Ubuntu 21.04. On y retrouve le noyau Linux 5.11, Firefox 89 ou encore LibreOffice 7.1. Le système ne joue donc pas la carte des versions LTS et fournit même le plus souvent les dernières moutures.

Les utilisateurs de la version 20.10 sont encouragés à mettre à jour leur machine, le support de leur version s'arrêtant en juillet. Ceux en 20.04 ont le temps, cette mouture LTS ayant encore près de quatre ans devant elle.