« Neuilly Vote » : la mairie lance une plateforme de vote par Internet

La mairie de Neuilly annonce le lancement en septembre de « Neuilly Vote », une plateforme de vote par Internet. Elle repose sur « une infrastructure numérique de vote en ligne semi-décentralisée à partir de la blockchain Tezos », dixit le communiqué.

« Dans un premier temps, et pour parfaire l’expérimentation, les électeurs seront invités à voter chaque mois sur des propositions de programmation culturelle ». Elle cite le choix de films pour le cinéma ou celui des livres pour les médiathèques municipales. « Dans un second temps, la plateforme sera utilisée pour d’autres projets municipaux plus sensibles : travaux de rénovations, dates de fermeture d’équipements publics, etc. »

Une « solution simple et totalement sécurisée » assure l’équipe municipale. Jean-Christophe Fromantin, maire de Neuilly : « Quand la machine démocratique est cassée, il faut s'interroger sur l'offre politique, mais il faut aussi faire évoluer les outils. À long terme, pour les élections locales et nationales, cette solution plus simple, plus rapide et accessible à tous doit pouvoir se substituer au système de vote traditionnel. »