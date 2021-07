Un VPN anonymisant russe saisi par les autorités

Le site web, les serveurs, « logs » de journalisation, statistiques et données personnelles conservées par DoubleVPN (voir la sauvegarde sur archive.orgl), un service basé en Russie, viennent d'être saisis par les autorités de plusieurs pays, révèle BleepingComputer.

DoubleVPN chiffrait les données de ses clients avant de les faire transiter par deux voire trois VPN successifs, afin d'ajouter une couche d'anonymisation à ce que les autres VPN offrent d'ordinaire.

Bien qu'aucune autre information ne soit disponible pour le moment, son site web indique que l'opération a été menée par le BKA allemand, la Politie néerlandaise, le FBI, la National Crime Agency du Royaume-Uni, les services secrets des États-Unis, la Gendarmerie royale du Canada, Eurojust, la Polizia Cantonale suisse, Europol, le GDBOP bulgare et la police nationale suédoise.

Europol a confirmé à BleepingComputer que le message de saisie est légitime et qu'ils fourniront prochainement plus d'informations sur l'opération.

Sur Whatleaks.com, un service de vérification d'adresse IP (qui ne répond plus, cf la sauvegarde sur archive.org), DoubleVPN cherchait à se démarquer de ses concurrents en expliquant que HideMyAss « coopère officiellement avec le FBI », qu'iVPN conservait des journaux « afin de résoudre les problèmes de réseau », et que des clients d'EarthVPN ou PureVPN avaient été arrêtés par les autorités.

Europol et le FBI avaient déjà, en décembre dernier, saisi et fermé un autre VPN russe, Safe-Inet. Il était accusé d'avoir été « intentionnellement conçu pour des activités criminelles et permettre à ses clients d'opérer en évitant d'être identifiables par les forces de l'ordre ».