OnlyOffice 6.3 Desktop a son thème sombre

Nouvelle mouture pour la suite open source en ligne, qui récupère un thème sombre, qui lui faisait défaut. Non pas que la suite soit particulièrement en retard dans ce domaine. Un nouveau thème clair remanié est également disponible.

On reste dans le visuel avec l’arrivée d’une option 150 % pour la taille de l’interface, en plus des 100 et 200 % existants. Ce réglage peut être changé manuellement, mais il est par défaut automatique.

Parmi les autres améliorations, signalons la possibilité de toujours activer la révision des modifications dans un document, le changement rapide minuscule/majuscule et de niveau dans les listes, XLOOKUP et le groupage des données dans les tableaux croisés dynamiques, de nouveaux graphiques (dont les lignes simples) ou encore le support – enfin – de la protection des documents par mot de passe

Il s’agit bien de la version Desktop, dont les nouvelles moutures sortent toujours en premier. Ses nouveautés seront répercutées bientôt sur la version en ligne.