Élections professionnelles : les ministères vont généraliser le vote électronique

« Sauf dérogations, le vote électronique deviendra la règle dans la fonction publique d’État en décembre 2022 », écrit Acteurs Publics.

Au moins trois appels d'offre ont ainsi récemment été lancés par les ministères de l'Éducation nationale, de l'Intérieur, Bercy et le Quai d'Orsay, afin d'organiser la mise en place du vote électronique « et surtout pour le sécuriser », précise Acteurs Publics, en prévision du prochain scrutin professionnel, dans un an et demi.

Il s'agirait d'un « véritable défi organisationnel au vu des dysfonctionnements observés au cours des derniers scrutins », mais également d'« un enjeu de taille sur le plan de la participation qui, pour rappel, était passée sous la barre des 50 % pour la première fois en 2018 ».