La science ouverte est « un défi pour la recherche et pour le CEA »

Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives a publié sa « charte pour une science ouverte ». Elle « incite les chercheurs de l’organisme à la libération des résultats de la recherche et des données, dans le respect du principe européen "aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire" ». Le CEA propose aussi une interview maison d’Elsa Cortijo, sa directrice de la recherche fondamentale.

Le CEA rappelle que « l’accès à la recherche ne doit pas être restreint aux pays les plus développés et qu’une large ouverture est dans l’intérêt commun de tous ». Selon un baromètre interne, « 67 % des publications scientifiques 2019 du CEA sont disponibles en accès ouvert ».

Certains domaines ont des scores bien plus élevés que cette moyenne : 81 % en biologie fondamentale, 81 % également en mathématiques et 74 % en sciences physiques & astronomie.