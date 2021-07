Fondation : première vraie bande-annonce pour l’adaptation d’Apple TV+

La série est très attendue par les inconditionnels de la saga, qui savent que l’histoire est notoirement complexe à adapter. L’excitation est donc palpable.

Fondation raconte, dans les (très) grandes lignes, comment Hari Seldon a inventé la psychohistoire pour calculer le destin de l’humanité, en se basant notamment sur la cinétique des gaz. Il en déduit la fin de l’empire galactique et une période de barbarie pour de nombreux millénaires.

Il se propose alors d’établir sur une planète une fondation scientifique pour y concentrer toutes les connaissances humaines, fondation qui servirait de noyau pour un futur deuxième empire, plus grand et plus solide. C’est du moins ainsi qu’il présente son projet.

L’histoire est complexe à adapter car son auteur, Isaac Asimov, a commencé par en publier des morceaux sous forme de courtes nouvelles dans un journal, reliées par un fil conducteur. Il ne s’agissait donc pas d’un livre traité comme tel, les événements faisant souvent des bonds de plusieurs décennies à plusieurs siècles.

De ce que l’on voit dans la bande-annonce, les scénaristes semblent s'être concentrés sur Hari Seldon (joué par Jared Harris) et la mise en place de son projet, plutôt que sur le premier tome du cycle, dans lequel le scientifique est déjà mort depuis longtemps.

On y croisera notamment Eto Demerzel, Premier ministre de l’Empereur, et qui dans la série sera une femme interprétée par Laura Birn. Il est probable que l'histoire reprenne en partie celle de Prélude à Fondation, un préquel qu'Asimov avait écrit après son cycle. Les promoteurs de la série ont également précisé que l'adaptation serait très libre.