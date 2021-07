Cybersécurité : Chine et Russie forts à l'offensive, faibles en défenses

« La cyberpuissance chinoise a au moins une décennie de retard sur les États-Unis », titre le Financial Times. Une étude de l'International Institute for Strategic Studies estime en effet que les atouts de la Chine en tant que cyberpuissance sont minés par une sécurité médiocre et une analyse du renseignement faible.

Les chercheurs de l'IISS ont classé les pays sur un éventail de cybercapacités, de la force de leurs économies numériques et de la maturité de leurs fonctions de renseignement et de sécurité à la qualité de l'intégration des volets « cyber » à leurs opérations militaires.

La Chine, comme la Russie, auraient ainsi prouvé leur expertise dans les cyberopérations offensives – menant des campagnes d'espionnage en ligne, de vol de propriété intellectuelle et de désinformation contre les États-Unis et leurs alliés. Mais les deux pays ont été freinés par une cybersécurité relativement lâche par rapport à leurs concurrents, selon l'IISS.

En conséquence, seuls les États-Unis sont classés comme une cyberpuissance de « premier plan » par le groupe de réflexion, avec la Chine, la Russie, le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, la France et Israël au deuxième rang. Le troisième niveau comprend l'Inde, l'Indonésie, le Japon, la Malaisie, la Corée du Nord, l'Iran et le Vietnam.

Selon l'IISS, ce qui distingue les États-Unis dans le premier niveau, c'est leur base numérique-industrielle inégalée, leur expertise cryptographique et leur capacité à exécuter des cyberattaques « sophistiquées et chirurgicales » contre des adversaires. Contrairement à des opposants tels que la Chine et la Russie, les États-Unis ont également bénéficié d'alliances étroites avec d'autres cyberpuissances, y compris leurs partenaires des Five Eyes.

« S'il est vrai que la cybersécurité est moins bien développée en Russie et en Chine, ils en ont moins besoin que les économies occidentales ouvertes », tempère Robert Hannigan, ancien directeur de l'agence de renseignement britannique GCHQ reconverti dans le privé.

« La menace n'est pas symétrique : les économies occidentales sont assiégées par des groupes de cybercriminels basés et tolérés ou autorisés par la Russie – l'inverse n'est pas vrai. »