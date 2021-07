États-Unis : les demandes policières d'accès aux données auraient plus que triplé

Au cours du premier semestre 2020 seulement – ​​les données les plus récentes disponibles – Apple, Google, Facebook et Microsoft ont répondu ensemble à plus de 112 000 demandes de données de la part des autorités locales, étatiques et fédérales américaines, analyse AP.

Les entreprises ont accepté de transmettre certaines données dans 85 % de ces cas. Facebook, y compris son service Instagram, a représenté le plus grand nombre de divulgations. Au total, le nombre de demandes aurait ainsi « plus que triplé aux États-Unis depuis 2015 », s'étonne l'agence de presse.

« Tout se passe sur Facebook », explique un détective de Newport. « La quantité d'informations que vous pouvez obtenir des conversations des gens en ligne est insensée ». À mesure que Snapchat a gagné en popularité, les demandes de données émanant du gouvernement ont elles aussi augmenté, passant de 762 au premier semestre 2015 à près de 17 000 de données au cours des six premiers mois de 2020.

Les gens devenant de plus en plus dépendants des services Big Tech pour les aider à gérer leur vie, les autorités sont, dans le même temps, devenues beaucoup plus averties en matière de technologie qu'elles ne l'étaient il y a cinq, précise Cindy Cohn, directrice exécutive de l'Electronic Frontier Foundation. Elle parle même d' « âge d'or de la surveillance gouvernementale ».