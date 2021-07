CNNum : « Récits et contre-récits. Itinéraire des fausses informations en ligne »

Le Conseil National du Numérique vient de publier un dossier sur « la construction et le parcours des faits en ligne, sur les mécaniques individuelles et collectives derrière le complotisme, la mésinformation ou encore la désinformation ».

Le sujet soulève de nombreuses questions : « Qui crée ces fausses nouvelles et pourquoi ? De quoi le complotisme est-il le nom ? Comment le récit autour de la réalité est-il aujourd’hui construit et par qui ? Comment vérifier l'information ? Comment anticiper et appréhender les stratégies de manipulation en particulier en période électorale ? ».

Avec des experts du sujet, les membres du CNNum « ont interrogé les mécanismes qui poussent une partie de la population à adhérer et à relayer des théories complotistes, et plus largement des fausses informations ».

En plus d’apporter des éléments de réponses à ces préoccupations et de partager « les positions et actions d'acteurs engagés dans la lutte contre le complotisme », le CNNum revient sur « le phénomène QAnon et son exportation en France, dans la perspective des élections nationales à venir en 2022 ».

En plus du dossier d’une centaine de pages, un communiqué de presse et une note de synthèse en huit points a été mise en ligne.