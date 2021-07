Telegram : appels vidéo de groupe, fonds d’écran animés et améliorations diverses

L’application est toujours aussi déchainée sur ses mises à jour, alignant les nouveautés à un rythme effréné, même si elle n’est pas toujours la première sur une fonction.

Les appels vidéo de groupe sont un bon exemple. Ils s’activent depuis un salon vocal en touchant l’icône caméra. L’interface affiche une vue grille classique, mais on peut toucher une vignette pour passer une personne en plein écran. On peut alors l’épingler, la vue ne basculant pas quand de nouveaux participants rejoignent l’appel.

Notez que si les salons vocaux n’ont pas de limite de participants, les appels vidéo ne peuvent pas dépasser 30 personnes. Les développeurs affirment que cette limite « augmentera bientôt à mesure que les salons vocaux s'étendront aux jeux en streaming, aux événements en direct et autres ».

La nouvelle mouture permet aussi le partage d’écran au sein de l’application et améliore la suppression du bruit. Pour cette dernière, l’algorithme a été remanié pour mieux isoler la voix et une option permet maintenant de la désactiver.

Sur tablettes et ordinateurs, l’interface des appels a été améliorée. Sur PC, les salons vocaux s’ouvrent dans une fenêtre dédiée, facilitant les manipulations. La version Desktop de Telegram prend également en charge le partage d’écran sélectif pour diffuser par exemple une seule fenêtre. Les appels vidéo disposent en outre d’une vue scindée avec grille de participants à gauche et liste des participants à droite.

Les versions mobiles reçoivent un lot supplémentaire de nouveautés, notamment les fonds d’écrans animés, qui exécutent une courte animation à l’envoi d’un message. En plus de ceux fournis par l’application, les utilisateurs pourront créer les leurs en sélectionnant jusqu’à quatre couleurs et des motifs.

Telegram assure que ces animations ne consomment rien en batterie. L’application en ajoute donc d’autres pour l’envoi des messages. Sur iOS, une animation montre ainsi la bulle se former depuis le clavier pour arriver dans la conversation. Sur Android en revanche, l’animation est limitée aux autocollants et emojis.

La version iOS reçoit quelques autres améliorations spécifiques. Dans une conversation, le haut et le bas sont désormais semi-transparents (type verre givré) pour donner un look plus « moderne ». On trouve également deux nouvelles icônes, baptisées Aqua et Sunset.

Parmi les autres nouveautés, on trouve une nouvelle sélection d’emojis animés, un import facilité des packs d’autocollants, ou encore l’apparition d’un bouton spécial dans les bots, afin d’en lister et trouver plus facilement les commandes. Telegram vérifiera aussi de temps en temps que vous utilisez toujours le même numéro de téléphone, notamment à chaque nouvelle connexion avec double authentification.