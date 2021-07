Africrypt : 69 000 bitcoins disparaissent avec les créateurs de la plateforme

Les frères Ameer et Raees Cajee sont aux abonnés absents et il « pourrait s’agir de la plus grosse fraude de l’histoire en matière de cryptomonnaie », explique Le Monde.

En avril, la plateforme expliquait à ses clients avoir été victime d’un piratage, mais leur demandait de ne surtout pas informer les autorités pour « ne pas entraver le processus de recouvrement des fonds perdus ». Une bien surprenante demande qui a mis la puce à l'oreille de certains.

Les autorités sud-africaines ont été alertées, mais les fonds étaient déjà retirés des comptes. « Les employés d’Africrypt avaient déjà perdu le contrôle de la plateforme depuis une semaine quand les clients ont été avertis », ajoutent nos confrères.