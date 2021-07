Le noyau Linux 5.13 supporte les puces M1 et renforce la sécurité

Nouvelle mouture pour le noyau Linux, que l’on ne verra comme d’habitude pas tout de suite dans les distributions.

On y note la prise en charge initiale des puces M1 d’Apple. Par initiale, on entend le support matériel et l’exécution du code, mais de nombreuses optimisations sont attendues et l’accélération graphique n’est pas encore là. Côté CPU, la partie graphique des Alder Lake S d’Intel dispose elle aussi d’un support initial.

Ce support matériel s’étend à d’autres composants. Par exemple, le support du FreeSync d’AMD pour les connexions HDMI (en plus du DisplayPort existant), une prise en charge initiale d’Aldebaran (futur accélérateur CDNA d’AMD), des pilotes pour les adaptateurs réseau Realtek RTL8156 et RTL8153D, le support de la manette Luna d’Amazon ou encore un nouveau pilote pour le refroidissement Intel, permettant de réduire la fréquence du processeur.

Le noyau embarque également plusieurs améliorations liées à la sécurité, par exemple Landlock. Ce module a nécessité plusieurs années de travail et permet la mise en sandbox d’applications sans nécessiter de privilèges particuliers.

La version 5.13 dispose aussi d’une option pour rendre aléatoires les offsets de la pile noyau pour chaque appel système. Comme l’indique notamment Phoronix, cette fonction est censé avoir un impact léger sur les performances, de l’ordre de 1 % pour une partie des charges de travail.

Dans la plupart des cas, il faudra attendre que les distributions soient mises à jour via de nouvelles versions pour récupérer ces nouveautés. Selon le système utilisé, il est également possible d’utiliser ce noyau générique en passant par un outil dédié. On peut aussi en télécharger les sources pour les compiler soi-même.