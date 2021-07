AWS rachète la messagerie chiffrée Wickr

« Avec le passage aux environnements de travail hybrides, en partie à cause de la pandémie de COVID-19, les entreprises et les agences gouvernementales souhaitent de plus en plus protéger leurs communications sur de nombreux sites distants », explique Stéphane Schmidt, vice-président et directeur de la sécurité de l'information d'Amazon Web Services (AWS).

Wickr, rappelle MotherBoard, propose une version gratuite utilisée par les journalistes, les criminels et le grand public, et commercialise divers produits payants, notamment une plateforme conçue pour les communications militaires et une autre pour les entreprises.

Gizmodo relève de son côté que Wickr se présente comme « le seul service de collaboration avec des fonctionnalités complètes pour répondre à tous les critères de sécurité définis » par la NSA. Avant d'être recruté par Amazon, en 2008, Stéphane Schmidt avait par ailleurs été « chef de section » au FBI pendant 10 ans.

Ni le montant ni les termes du rachat n'ont été divulgués. TechCrunch souligne qu'AWS a enregistré un chiffre d'affaires de 13,5 milliards de dollars au dernier trimestre, en hausse de 32 % d'une année sur l'autre, avec un bénéfice net de 8,1 milliards de dollars.