Windows 11 : Microsoft détaille les fonctionnalités abandonnées

Outre les exigences de son nouveau système d'exploitation, on en découvre aussi les limites, l'éditeur ayant manifestement des velléités de grand ménage.

Ainsi, Internet Explorer est désactivé, Chronologie et le portefeuille sont supprimés, Cortana n'est plus inclus « à la première expérience au démarrage, ni épinglé à la barre des tâches ». Le mode S (limité aux applications du Microsoft Store) n'est proposé que dans la version Famille.

« L’outil Capture d’écran reste disponible, mais les anciennes conception et fonctionnalité de la version Windows 10 ont été remplacées par celles de l’application précédemment connue sous le nom de Capture d’écran et croquis » précise également l'éditeur.

Il évoque aussi les changements du menu Démarrer et la suppression du mode tablette remplacé par un comportement différent selon la présence ou non d'un clavier. Enfin, certaines applications ne seront plus installées par défaut : Visionneuse 3D, OneNote pour Windows 10, Paint 3D et Skype. En revanche, Teams le sera.