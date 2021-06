Neutralité climatique en Europe d’ici 2050 : feu vert du Parlement européen

La loi climat, qui a fait l’objet d’un accord informel avec les États membres en avril, a été adoptée par le Parlement avec 442 voix pour, 203 contre et 51 abstentions. « Cette législation transforme en obligation contraignante l’engagement politique du pacte vert européen, stipulant que l’UE deviendrait neutre sur le plan climatique d’ici 2050 ».

Pour rappel, cette nouvelle législation européenne « porte l’objectif de réduction des émissions de l’UE pour 2030 de 40 à au moins 55 % comparé aux niveaux de 1990 », comme l’avait annoncée Ursula von der Leyen lors de son discours de l’Union.

L’objectif pourrait même gagner deux points : « Une nouvelle proposition de la Commission européenne sur le règlement UTCATF visant à réguler les émissions de gaz à effet de serre et les absorptions liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie, augmentera les puits de carbone de l’Union et par conséquent l’objectif de réduction de 2030 à 57 % ».

Plusieurs points d’étape sont prévus : « d’ici le 30 septembre 2023, et tous les cinq ans par la suite, la Commission évaluera les progrès collectifs réalisés par l’ensemble des États membres, ainsi que la cohérence des mesures nationales, par rapport à la réalisation de l’objectif de devenir neutre en carbone d’ici 2050 ».

La suite des événements devrait être rapide : « L’accord devrait être adopté sous peu par le Conseil. Le règlement entrera en vigueur 20 jours après sa publication au Journal officiel de l’UE ».