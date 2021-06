Microsoft propose une préversion de son extension Outlook pour Edge

Les utilisateurs peuvent l’installer depuis le dépôt des extensions dédiées à Edge, mais la compatibilité avec Chrome est prévue. De là, elle devrait pouvoir être installée sur tous les rejetons de Chromium.

L’extension permet d’invoquer un menu qui n’est autre que la PWA du service affichée sous une forme mobile. On peut consulter ses emails, y répondre, les supprimer par sélection multiple, mais aussi accéder au calendrier, créer/gérer des évènements, afficher les contacts ou encore To Do, là aussi avec toutes les capacités d’édition.

Le potentiel pratique est donc là, même si certaines personnes continueront d’ouvrir le site dans un onglet. Il est vrai que si l’on doit consulter plusieurs informations et répondre, une interface large sera plus aisée. L’extension a cependant le mérite d’afficher rapidement ce que l’on vient de recevoir, sans quitter la page en cours.