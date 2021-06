Canonical propose du support pour la branche LTS de Blender

C’est le résultat d’un partenariat entre le père d’Ubuntu et la Blender Foundation, grâce auquel Canonical peut proposer un support payant aux entreprises se servant du logiciel de modélisation et animation 3D.

Canonical propose deux niveaux de support. Le premier, Standard, permet des réponses 24h/24 cinq jours sur sept. Vendue 500 dollars par an, elle s’accompagne de quatre niveaux de délais dans les réponses, en fonction de la sévérité : 4, 8, 12 et 24 heures.

Le deuxième niveau, Advanced, coûte le double. Pour 1 000 dollars par an, l’entreprise dispose cette fois d’un support 24/7 et de délais plus courts : 1, 2, 6 et 12 heures.