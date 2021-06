Cybersécurité : la Commission européenne propose la création d’une unité conjointe

Elle aura pour but de « combattre le nombre croissant des graves incidents de cybersécurité qui ont des répercussions sur les services publics ainsi que sur la vie des entreprises et des citoyens dans l'ensemble de l'Union européenne ».

La Commission explique que « tous les acteurs concernés dans l'UE doivent être prêts à réagir collectivement et à échanger des informations utiles en se fondant sur le "besoin de partager" plutôt que sur le seul "besoin d'en connaître" ».

Cette plateforme permettra d’« assurer une réaction coordonnée de l'UE aux incidents et crises de cybersécurité majeurs », mais également de « prêter assistance aux pays touchés par ces attaques pour qu'ils puissent se rétablir ».

La Commission européenne assurera le financement et précise son calendrier : « Il s'agit de faire en sorte que l'unité conjointe de cybersécurité entre dans sa phase opérationnelle d'ici au 30 juin 2022 et qu'elle soit entièrement mise en place un an plus tard, d'ici au 30 juin 2023 ».

Pendant la phase préparatoire, l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité fera office de secrétariat. Cette unité conjointe sera installée à proximité des bureaux bruxellois de cette Agence et du bureau de la CERT-EU.

L'institution affirme que « la cybersécurité constitue une priorité absolue […] et une pierre angulaire de l'Europe numérique et connectée ».