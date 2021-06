Recrutement d’astronautes par l’ESA : plus de 22 000 candidatures, dont 7 137 françaises

Selon l’Agence spatiale européenne, « les premiers chiffres indiquent que plus de 22 000 personnes ont postulé aux avis de candidature aux postes d'astronautes de l'ESA ».

Elle rappelle que, « lors du dernier appel à astronautes lancé par l'ESA en 2008, le nombre de candidats ayant fourni un certificat médical et finalisé leur formulaire de candidature en ligne était de 8 413 ».

24 % sont des femmes, contre 15,5 % en 2008 et plus de 200 candidatures concernent le nouveau poste d’astronaute avec un handicap physique. La France arrive largement en tête avec plus de 7 100 candidatures, dont 1 662 femmes… un « effet Thomas Pesquet » ? Le détail des chiffres est disponible par ici.

C’est maintenant au tour de la première des six étapes restantes : la présélection. « Au cours de cette phase, les candidatures seront évaluées sur la base de tous les documents soumis, du formulaire de candidature et du questionnaire de présélection rempli dans le cadre du processus de candidature ».

« Les candidats seront informés à la fin de chaque étape si leur candidature a été retenue pour passer à l'étape suivante. La patience est toutefois une vertu car l'ensemble du processus de sélection durera un an et demi », explique l’ESA.