Logiciels open source : 80 % des bibliothèques tierces ne sont jamais mises à jour

Dans son dernier rapport, « State of Software Security v11: Open Source Edition », Veracode, spécialiste des tests d'applications, constate que 80 % des bibliothèques tierces incluses dans les logiciels open source ne sont jamais mises à jour, mais également que presque tous les référentiels de code analysés incluaient des bibliothèques avec au moins une vulnérabilité, rapporte The Register.

Or, 92 % de ces problèmes pourraient être corrigés en mettant à jour les bibliothèques tierces vers la dernière version, les deux tiers des correctifs étant « mineurs et non perturbateurs », même pour les applications logicielles les plus complexes.

52 % des développeurs interrogés ont déclaré disposer d'un processus formel pour la sélection de bibliothèques tierces, un quart qu'ils n'étaient pas sûrs ou ignoraient l'existence d'un tel processus, et que la sécurité était la troisième plus grande préoccupation lors de la sélection d'une bibliothèque, après la fonctionnalité et la licence, en tête du classement.

Pour parvenir à ces constats, la société a utilisé les données de 13 millions de scans couvrant 86 000 référentiels, contenant à leur tour plus de 301 000 bibliothèques uniques. Le rapport cite également les réponses de près de 2 000 développeurs.