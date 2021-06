Un système de reconnaissance faciale exclut de nombreux chômeurs, à tort

Aux États-Unis, de nombreux chômeurs se plaignent depuis des mois, sur Twitter notamment, d'ID.me. Ce service est censé lutter contre l'usurpation d'identité, mais les empêche de percevoir leurs droits, déplore MotherBoard.

ID.me utilise en effet une combinaison d'informations biométriques et de documents officiels pour confirmer que les candidats sont bien qui ils prétendent être. Or, on sait que les technologies de reconnaissance faciale sont notoirement moins précises pour les femmes et les personnes de couleur.

Ainsi, en Californie, 1,4 million de comptes de bénéficiaires de chômage ont été brutalement suspendus le soir du Nouvel An, et les bénéficiaires ont été tenus de revérifier leur identité à l'aide d'ID.me.

Or, de nombreux bénéficiaires potentiels ont dû attendre des jours voire plusieurs semaines avant d'être recontactés par un « référent de confiance » d'ID.me, de sorte de vérifier leur identité.

Au moins 21 États américains utilisent ID.me pour détecter les demandes de prestations frauduleuses. Cet engouement résulterait en partie d’une campagne médiatique agressive ayant permis à son PDG de marteler que la fraude au chômage coûterait 100 milliards de dollars aux contribuables.

ÒÉtrangement, s’étonne MotherBoard, le mois suivant, il expliquait qu'il en coûterait 200 milliards de dollars, puis 300, et enfin 400... Le PDG d'ID.me n'a pas daigné répondre à ses demandes de précisions quant aux calculs de ces estimations.

Le département américain du Travail a de son côté déclaré qu'entre mars et octobre 2020, il n'avait découvert que 5,6 milliards de dollars d'indemnités de chômage potentiellement frauduleuses. Et bien que des données plus récentes suggèrent que les pertes sont en réalité plus élevées, l'agence a estimé qu'elles seraient « de l'ordre de dizaines de milliards de dollars ».