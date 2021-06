Nouveau teaser (moche) de Microsoft pour Windows 11

SI l’éditeur veut créer de l’excitation sur l’arrivée d’une nouvelle génération de Windows, il s’y prend décidément mal.

Il a publié hier un court teaser où l’on peut voir le visage d’une femme se tourner vers la caméra. Dans son œil se reflète ensuite une structure ondulée, qui n’est autre que l’un des fonds d’écran fournis dans la build de Windows 11 ayant fuité.

La vidéo ne dure que quelques secondes, ce qui aurait pu suffire si elle avait été bien réalisée. Mais elle a plus l’air d’avoir été fabriquée par un étudiant (et pas un bon) en une demi-heure et non par une multinationale ayant les moyens d’une production léchée.

On espère que ce manque d’attention aux détails n’est pas représentatif du produit qui sera révélé demain soir.