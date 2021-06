Twitter lance deux nouvelles fonctionnalités payantes : Super Follows et Ticketed Spaces

Au début du mois, le réseau social dévoilait son abonnement payant Blue permettant de profiter de quelques fonctionnalités supplémentaires. Il n’est pour le moment disponible qu’en Australie et au Canada.

Comme l’avait alors laissé entendre Esther Crawford (chef de produit chez Twitter), deux nouvelles fonctionnalités viennent d’arriver pour certains utilisateurs triés sur le volet. Elles sont détaillées dans ce billet de blog.

Super Follows permet à des utilisateurs de faire payer 2,99, 4,99 ou 9,99 dollars par mois pour accéder à des contenus exclusifs. Ticketed Spaces permet de facturer entre 1 et 999 dollars l'accès à des salons audio privés, et vous pouvez limiter le nombre de participants.

Twitter explique qu’il ne ponctionne que 3 % des revenus… tant qu'ils ne dépassent pas 50 000 dollars (sur Super Follows et Ticketed Spaces). Au-delà, le prélèvement passe à 20 %.