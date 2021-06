L’Europe accorde « 9 milliards d'euros de budget supplémentaire à l'ESA »

Ce Financial Framework Partnership Agreement (FFPA) intervient après des mois de négociations entre ESA et UE. Le programme s’étale de 2021 à 2027.

Cette manne financière « assurera la continuité et renforcera les projets phares tels que Galileo, Copernicus et EGNOS […] Ils positionnent l'Europe dans un rôle de leader mondial dans les domaines de l'observation terrestre et de la navigation », explique l’Agence spatiale européenne.

Le FFPA prévoit aussi que l’ESA s’occupe du GOVSATCOM (Governmental Satellite Communications) et la validation d’un prototype de satellite pour des communications sécurisées via une distribution quantique de clé.

Comme le rapporte l’AFP, le directeur de l'ESA (Josef Aschbacher) rappelle qu’aux États-Unis « la dépense publique pour l'espace est cinq, six ou sept fois celle de l'Europe ».

Il a également félicité les Chinois pour l’envoi de trois astronautes dans leur station spatiale (via une fusée chinoise) et soulève des questions : « Qu'est-ce que l'Europe veut accomplir et où l'Europe veut-elle aller ? ». Un débat sur le sujet devrait être organisé l’année prochaine.