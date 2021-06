La Commission européenne débloque 822 millions d'euros pour les chercheurs

Ce programme de financement s’inscrit dans le cadre des actions Marie Skłodowska-Curie (AMSC), qui « soutiennent les chercheurs du monde entier, à tous les stades de leur carrière et dans toutes les disciplines ». Ce programme est doté d’un budget de 6,6 milliards d’euros pour la période 2021 à 2027.

La Commission rappelle qu’entre 2014 et 2020, « le programme a soutenu plus de 65 000 chercheurs d'Europe et d'ailleurs, dont 25 000 doctorants. Il a également financé plus de 1 000 programmes internationaux de doctorat et resserré les liens entre le monde universitaire et l'industrie en associant 4 700 entreprises et près de 2 200 PME ».