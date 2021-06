Rocky Linux, créé par le fondateur de CentOS, est disponible en version 8.4

En fin d’année dernière, Red Hat faisait trembler le monde de l’open source en annonçant la fin de la version standard de CentOS.

Selon l’éditeur, le positionnement de ce système ne répondait plus à ses attentes en tant que plateforme de « test ». Décision était donc prise de ne garder que CentOS Stream, Rolling release basée sur la branche de développement de RHEL (Red Hat Enterprise Linux). Colère d’une partie de la communauté, qui y voyait surtout l’opportunité pour Red Hat d’écarter un concurrent à son produit phare (et payant).

Greg Kurtzer, fondateur de CentOS (racheté ensuite par Red Hat), avait alors annoncé la création d’une nouvelle distribution, Rocky Linux. Objectif ? Le même que pour CentOS : reprendre les sources de RHEL et en compiler un système fiable que les entreprises pourraient utiliser.

Une première mouture 8.3 était sortie, la 8.4 prend le relais et sonne le vrai début de Rocky Linux. Elle apporte des améliorations majeures, comme le support de l’encapsulation TCP et des labels de sécurité pour IKEv2 dans le VPN IPsec, OpenSCAP 1.3.4 avec une meilleure gestion de la mémoire, des contrôles d’intégrité avec fapolicyd, l’ajout du Multi-protocol Label Switching (MPLS) pour le routage du trafic dans les réseaux d’entreprise, etc.

L’équipe considère que cette version 8.4 est stable et prête pour la production. Elle embarque notamment Python 3.9, SWIG 4.0, Subversion 1.14, Redis 6, PostgreSQL 13, MariaDB 10.5, GCC 10, LLVM 11.0.0, Rust 1.49 et Go 1.15.7.

Elle attire également l’attention sur deux points. D’une part, l’outil migrate2rocky permet de migrer d’un système existant vers Rocky Linux. Les versions 8.4 d’Alma Linux, CentOS, RHEL et Oracle Linux sont prises en charge. L’outil fonctionne, mais les développeurs préviennent : l’utilisation se fera à vos risques et périls.

D’autre part, Rocky Linux ne supporte pas encore le Secure Boot. L’équipe sait que c’est un problème majeur pour une partie des utilisateurs, particulièrement en entreprise. Le processus shim-review débutera très bientôt. Quand la compatibilité sera assurée, un lot séparé d’images ISO pour Rocky Linux 8.4 sera proposé.