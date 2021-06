Yubico publie un SDK pour l'écosystème .NET

La société, qui fabrique et distribue les clés de sécurité Yubikey, propose de nombreuses ressources pour les développeurs, facilitant l'intégration à leurs applications au-delà des implémentations standards.

Aujourd'hui, elle annonce un Desktop SDK qui doit regrouper les intégrations à macOS et Windows avec la gestion du NFC, visant notamment l'écosystème .NET dès le niveau Standard 2.0.

Le support des fonctionnalités va être progressif. Pour le moment, une première bêta gère le protocole OAuth et PIV (Personal Indentification Verification). Le mois prochain, ce sera au tour de l'OTP (One Time Password) de faire son entrée.

Plus tard dans l'été, le projet sera rendu open source via un dépôt GitHub. Le SDK est disponible via NuGet, sa documentation se trouve ici. Un webinar se tiendra le 30 juin.