Après de multiples reports, cette fois, ce devrait être la bonne : le premier opus de la trilogie d'Alexandre Astier est prévu pour le mois prochain.

La nouvelle vidéo mise en ligne dévoile l'intrigue et les personnages bien plus en profondeur, sur fond de retour d'Arthur Pendragon et de résistance face à Lancelot.

Notre héros devra continuer de mener sa quête, toujours entouré de joyeux idiots, avec un casting plutôt fourni (dont Sting). Y parviendra-t-il ? Réponse dans les salles obscures.