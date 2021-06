École : baisse du niveau des élèves « dans l’ensemble des disciplines », surtout en mathématiques

C’est la conclusion de Gérard Longuet, rapporteur spécial de la commission des finances du Sénat pour la mission budgétaire « Enseignement scolaire ».

Il explique que « la France se situe en effet à l’avant-dernière place du classement des pays de l’OCDE en termes de performances en mathématiques, devant le Chili : un élève sur huit n’en maîtrise pas les compétences élémentaires, contre 5 % en moyenne dans l’Union européenne ».

Autre problème : « la France fait face à des difficultés croissantes de recrutement des enseignants en mathématiques […] Parmi les élèves en classe de terminale scientifique, seuls 30 % des élèves se sont dirigés vers des carrières scientifiques dans l’enseignement supérieur. En conséquence, de plus en plus de postes demeurent non pourvus à l’issue des concours, faute d’un nombre suffisant de candidats ». Un constat aussi valable dans d’autres disciplines.

Le rapport propose donc de « renforcer l’attractivité de la profession ». Un levier est de « revaloriser les salaires des professeurs, en particulier en début de carrière ». « Mais cela ne peut être la seule solution, en particulier au vu des lacunes qui caractérisent la formation des enseignants, notamment en mathématiques ».

Pour Gérard Longuet, « la priorité doit aller à la mise en place d’une formation initiale plus adaptée pour les enseignants du premier degré, et à celle d’une formation continue à la hauteur des enjeux dans le second degré ».

Le rapport formule 11 recommandations que l’on retrouve dans la synthèse du rapport ainsi que dans la version complète.