Earth Observing Dashboard : le hackathon de l’ESA, de la NASA et de la JAXA débute demain

Lors de cet événement en ligne, « les participants créeront des équipes et résoudront divers défis socio-économiques et environnementaux en utilisant les données du tableau de bord recueillies pendant la durée de la pandémie ».

Plusieurs thèmes sont mis en avant, comme la qualité de l’air et de l’eau, les impacts économique, agricole et social, les gaz à effet de serre, etc. Un site dédié est disponible par ici.

Trois agences spatiales collaborent pour l’occasion : l’ESA (Europe), la NASA (États-Unis) et la JAXA (Japon). Comme son nom l’indique, ce hackathon est basé sur les données du Earth Observing Dashboard lancé il y a un an.