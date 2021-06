Amblin Partners (Steven Spielberg) signe un partenariat avec Netflix

L’accord précise qu’il est question de « plusieurs longs métrages par an », sans plus de précision. Aucune exclusivité par contre puisque le studio de Spielberg continuera de travailler avec Universal et ses autres partenaires.

Pour Steven Spielberg, ce partenariat est une « occasion incroyable de raconter de nouvelles histoires [avec Netflix] et d’atteindre le public de nouvelles manières ». Ted Sarandos, directeur des contenus sur Netflix, indique avoir « hâte de travailler avec l’équipe d’Amblin » et être « ravi de faire partie de ce chapitre de l’histoire cinématographique de Steven ».

Le communiqué rappelle que Netflix et Amblin Partners ont déjà travaillé ensemble, notamment pour The Trial of the Chicago 7 et Maestro, qui est en phase de préproduction.