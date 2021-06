Syntec Numérique + TECH IN France = numeum

Syntec Numérique et TECH IN France l’avaient annoncé en novembre 2020 : les deux syndicats fusionnent pour devenir désormais le numeum.

L’enjeu ? Parler d’une seule et même voix. « Numeum a vocation à représenter les ESN (Entreprises de Services du Numérique), les ICT (entreprises de conseil en technologies), les éditeurs de logiciels, les plateformes et plus largement toutes les entreprises du numérique. Cette nouvelle organisation, membre de la Fédération Syntec, portera la voix de 2 300 entreprises réalisant 85% du chiffre d’affaires total du secteur du numérique et représentant 530 000 emplois en France ».

« Les prochains jalons politiques stratégiques que sont l’élection présidentielle et la Présidence française de l’Union européenne seront des opportunités pour donner les moyens au numérique de jouer ce rôle, sur fond de relance économique », a commenté Godefroy de Bentzmann. Il copréside le numeum avec Pierre-Marie Lehucher.