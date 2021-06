La bêta de Linux Mint 20.2 Uma disponible avec de nombreuses améliorations

Contrairement à Debian par exemple, les versions à point de Linux Mint ne contiennent pas que des correctifs, loin de là.

La mouture 20.2 en préparation est disponible en bêta et améliore plusieurs aspects du système, qu’il s’agisse de Cinnamon, MATE ou Xfce. Par exemple, le système vérifie maintenant depuis combien de temps des mises à jour sont présentes et l’ordinateur allumé. En fonction, il décidera s’il doit présenter une notification complète à l’utilisateur, plutôt que le simple point orange sur l’icône du gestionnaire.

Dans la version Cinnamon, ce dernier gère d’ailleurs les mises à jour spice (applets, desklets, thèmes et extensions). Ces mises à jour peuvent se faire automatiquement, peu après l’ouverture de session, auquel cas l’environnement se rafraîchit dans la foulée. Le seul symptôme sera un bref clignotement du curseur.

On reste dans le gestionnaire avec la possibilité d’automatiser les mises à jour des Flatpak. Si l’option est activée, les runtimes non utilisés seront automatiquement supprimés. Dans tous les cas, le gestionnaire vérifie d’abord l’état de l’alimentation de l’ordinateur pour ne pas risquer une coupure en plein processus.

Signalons également Bulky, une application pour renommer en masse les fichiers. Elle sera installée par défaut à partir de Linux Mint 20.2. On pourra la lancer directement ou l’appeler depuis un clic droit quand plusieurs fichiers sont sélectionnés.

Sticky notes remplace également GNote comme application de notes rapides. Elle est développée en GTK3 et supporte le HiDPI, pour une meilleure intégration dans la distribution. On peut afficher les notes sur le bureau façon « Post-It » et y accéder via une icône dans le « tray ».

Warpinator, qui permet l’échange de fichiers entre ordinateurs sur un même réseau local, peut maintenant être accompagné d’une application Android, avec les mêmes fonctions.

Enfin, on note des améliorations dans d’autres secteurs, comme une meilleure compatibilité générale avec les imprimantes (particulièrement HP), le support des images SVGZ et la lecture/pause avec la barre d’espace pour la visionneuse, l’affichage des annotations PDF sous le texte et le défilement du document avec la barre d’espace ou encore la possibilité de surligner dans l’éditeur de texte.

S’agissant d’une bêta, les bugs peuvent être nombreux. Mieux vaut ne pas le tester sur une machine de production. Un ordinateur dédié aux essais ou une machine virtuelle sont recommandés.