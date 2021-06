Catherine Guillouard, PDG du groupe RATP, rappelle sur France Inter que ce programme est « parti il y a plus d’un an ». On y trouve une trentaine de start-ups européennes retenues. Pour rappel, ADP et Choose Paris Région sont partenaires de la RATP sur ce projet.

Catherine Guillouard explique que chaque drone pourra transporter entre deux et quatre personnes, et du fret. Les applications prévues sont du transport médical et du tourisme « un peu haut de gamme » par exemple.