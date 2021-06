Aux États-Unis, la future législation antitrust empêcherait Apple de préinstaller ses applications

Si l’on en croit le texte poussé par le député démocrate David Cicilline, cette potentielle nouvelle loi forcerait Apple à proposer un appareil « vide » sur lequel il faudrait tout choisir, du navigateur par défaut à la boutique d’applications qui servirait de source.

Le texte veut combattre les avantages obtenus par les grandes plateformes quand il s’agit de pousser leurs services. On est en plein dans ce que reproche Spotify à Apple depuis des années, et dont la thématique a explosé avec la bataille déclenchée par Epic.

Il faudrait donc pouvoir, selon le texte, installer des applications de n’importe quelle source, ce qui permettrait de se passer de la commission d’Apple sur les paiements. On imagine les angoisses actuelles de la firme à cette idée, une bonne partie de sa sécurité s’appuyant sur cet environnement très contrôlé.

Le texte interroge, car si l’intention est bonne, la pratique risque de rater sa cible. En Europe, on a pu voir des sociétés forcées de laisser le choix d’un navigateur (Google et Microsoft), sans qu’une quelconque position de force soit remise en cause. Les utilisateurs, en revanche, ont perdu en simplicité. La situation pour Windows était encore plus folklorique, avec une édition N débarrassée de tout lecteur multimédia.

Si l’on part du principe qu’un système d’exploitation doit proposer un ensemble de fonctions « essentielles » (navigateur, emails, lecture de musique, etc.), forcer les choix pourrait être contre-productif.

Pourquoi, dès lors, ne pas envisager d’interdire à une entreprise de faire payer une commission aux services concurrents des siens ? Spotify n’aurait par exemple aucune commission à payer en cas d’abonnement depuis iOS. Car c’est finalement là que réside le problème et qu’Apple obtient un avantage injuste, la société ne se payant pas une commission à elle-même.