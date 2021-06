Deux appels à l'interdiction de la reconnaissance faciale et la biométrie

Plusieurs sénateurs américains, soutenus par Bernie Sanders, Elizabeth Warren et Ron Wyden, ont présenté un projet de moratoire sur l'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale et la technologie biométrique par le gouvernement et les forces de l'ordre, relève Motherboard.

Le projet de loi vise également à donner aux particuliers et aux procureurs généraux des États le droit d'intenter une action en justice contre le gouvernement fédéral si leurs informations biométriques ont été recueillies ou utilisées par ces technologies.

Cette législation fait suite à des années d'efforts d'organisations locales qui se sont organisées contre l'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale. 20 villes à travers le pays ont officiellement interdit son utilisation, et le Vermont est devenu le premier et le seul État à le faire en octobre 2020.

La semaine passée, plus de 175 ONG avaient de leur côté signé une lettre ouverte « appelant à l’interdiction mondiale du recours à la reconnaissance faciale et à la reconnaissance biométrique à distance permettant une surveillance de masse et une surveillance ciblée discriminatoire ».

Entre autres arguments, elle rappellent que les enquêtes sur la manière dont le maintien de l’ordre a historiquement été effectué « montrent que l’utilisation expérimentale de technologies de surveillance incrimine souvent les populations à faibles revenus et marginalisées, notamment les populations de couleur, soit les mêmes personnes qui sont généralement les victimes du racisme structurel et de discriminations ».