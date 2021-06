Facebook va bientôt tester la publicité dans l’Oculus Quest

La société incorporera bientôt des publicités dans certaines applications. Plus précisément, dans le jeu Blason de Résolution Games, et dans deux applications qui n’ont pas été nommées.

Facebook parle de test, mais il n’est pas question de savoir si la publicité en espace virtuel est pertinente. La société cherche davantage à définir dans quelle proportion elle va en intégrer ailleurs et comment.

« Une fois que nous aurons vu comment se déroule ce test et incorporé les retours des développeurs et de la communauté, nous fournirons plus de détails sur quand les publicités deviendront plus largement disponibles à Traver la plateforme Oculus et dans l’application mobile Oculus », déclare Facebook.

L’entreprise dit n’avoir aucune intention d’utiliser les données provenant du suivi de mouvement ou de l’assistant vocal. En revanche, un porte-parole a confirmé à The Verge que celles du compte Facebook seront bien utilisées. On pouvait s’en douter.

Point important, les utilisateurs auront les mêmes contrôles sur les publicités que sur Facebook. Il sera donc possible de masquer une publicité particulière ou toutes celles provenant du même annonceur.