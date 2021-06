L’Union européenne et les États-Unis lancent le « Conseil du commerce et des technologies »

Il a été annoncé durant le sommet entre Ursula von der Leyen et Joe Biden à Bruxelles le 15 juin 2021.

« Le CCT servira de forum aux États-Unis et à l'Union européenne pour coordonner leurs approches concernant les principales questions mondiales en matière de commerce, d'économie et de technologie et pour approfondir les relations commerciales et économiques transatlantiques fondées sur des valeurs démocratiques communes », explique la Commission.

Les principaux objectifs du Conseil du commerce et des technologies (CCT) sont de « développer et renforcer le commerce et les investissements bilatéraux », « éviter de nouveaux obstacles techniques au commerce », « coopérer sur les politiques clés en matière de technologie, de questions numériques et de chaînes d'approvisionnement », etc.

Une manière aussi pour l’Europe et les États-Unis d’afficher un front commun contre la Chine sur deux sujets majeurs : le commerce et les technologies.