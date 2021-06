Amazon bloque FLoC

La plupart des propriétés d'Amazon, notamment Amazon.com, WholeFoods.com et Zappos.com, empêchent le système de suivi de FLoC (Federated Learning of Cohorts), la méthode controversée de suivi et de ciblage sans cookie de Google, de collecter les données reflétant les produits recherchés dans le vaste univers du commerce électronique d'Amazon, révèle Digiday.

L'entreprise a de nombreuses raisons d'entraver le succès de FLoC, analyse Digiday. D'une part, Amazon a intérêt à protéger sa propriété intellectuelle et les données qui montrent quels produits les gens cherchent et achètent en ligne.

D'autre part, Amazon aspire à récupérer davantage de dollars en vendant des publicités numériques en dehors de son écosystème, la société prévoyant de lancer son propre identifiant pour le suivi et la mesure des publicités.